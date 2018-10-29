Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области

29 Окт. 21:01 2018-10-29T21:01:31+03:00

Первые результаты обводнения на Артемовом болоте будут видны уже следующей весной

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В Гороховецком районе закончился тренинг, который проводил Greenpeace для добровольных лесных пожарных из Центрального и Северо-Западного регионов, Бурятии, Иркутска и Краснодара. Главной темой тренинга было обводнение болот, осушенных в советские времена.

Тренинг проводил приглашенный специалист по болотным системам из Германии Франк Эдом. Он составил план обводнения болот на территории памятника природы «Артёмово болото» в Гороховецком районе, а участники строили дамбы и перемычки в юго-западной части болотного массива.

Осушенные болота представляют большую опасность , потому что могут стать причиной торфяных пожаров. Добровольные лесные пожарные тушат торфяные пожары. Однако пока болота находятся в осушенном состоянии, а люди посещают эти места, риск пожаровбудет велик. Кроме того, осушенные болота даже без пожаров – постоянный источник парниковых газов.

Первые результаты обводнения на Артёмовом болоте, входящем в массив Гороховецких болот, будут видны уже весной 2019 года.