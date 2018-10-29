Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области

29 Окт. 20:48 2018-10-29T20:48:38+03:00

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29 октября в МВД России наградили добровольцев и волонтеров. В номинации «За помощь полиции в розыске пропавших без вести людей» была отмечена Марина Дедиц - координатор поискового отряда «Лиза Алерт» из Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в 2013 году бухгалтер из Александрова помогала в поисках пропавшей без вести коллеги по работе. Тот первый опыт помог понять, что она может оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Региональный координатор поискового отряда «Лиза Алерт» на протяжении всего времени своей волонтерской деятельности тесно взаимодействует с сотрудниками полиции.

Только в этом году во Владимирской области пропали без вести более 250 человек. К счастью, большинство из них найдены.

- Отряд не работает с заявками без заявления в полицию. У нас развито взаимодействие с сотрудниками уголовного розыска в большинстве районов области. Мы делаем общее дело и стремимся к хорошему результату, - подчеркивает Марина Дедиц.