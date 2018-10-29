Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-29T19:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд обратилась администрация города Владимира, просившая обязать двух родственников, у одной из которых имеется несовершеннолетняя дочь, привести квартиру в надлежащее санитарно-техническое состояние. Как выяснилось, владимирцы зарегистрированы и живут на условиях договора социального найма жилого помещения в двухкомнатной квартире в многоэтажке на улице Комиссарова. Они настолько запустили свое жилье, что еще в декабре прошлого года в МКП г. Владимира «ЖКХ» поступила коллективная жалоба от других жильцов дома. Люди жаловались, что из нехорошей квартиры по дому расползаются насекомые и распространяются неприятные запахи. За год ситуация не изменилась, обитатели квартиры не явились и в суд. Несмотря на это, Фрунзенский районный суд обязал семью отремонтировать в квартире прихожую, кухню и комнаты, поклеив обои, заменив плинтуса и линолеум, побелив потолки и покрасив оконные рамы. Сделать это обитатели квартиры должны в течение тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу.