2018-10-29T17:15:32+03:00
Происшествия

Камешковец обокрал склад, войдя через открытую дверь

Теперь мужчине предстоит провести за решеткой два с половиной года
Ирина Мальцева
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Тридцатичетырехлетний местный житель, уже имевший условный срок за кражу, летом спокойно прошел на территорию предприятия через открытые ворота, а потом проник на склад через незапертую дверь. Мужчина обнаружил и прихватил с собой клапанные крышки, стоившие десять с половиной тысяч рублей. Позднее похищенное имущество он использовал в своем хозяйстве. Вскоре камешковца задержали, мужчина полностью признал свою вину. Камешковский районный суд признал его виновным в краже и назначил наказание - два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

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