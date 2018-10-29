Владимирцы увеличили число покупок через интернет

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-29T16:55:47+03:00

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Tele2 проанализировала статистику в онлайн-магазине Владимирской области. За год количество приобретенных через интернет SIM-карт увеличилось почти втрое, а наиболее покупаемым смартфоном стал Tele2 Mini.

Самым популярным товаром в интернет-магазине Tele2 уже несколько лет остаются SIM-карты. За календарный год количество владимирцев, оформивших в Сети заказы на номера оператора, выросло почти в 3 раза. Наиболее востребованным тарифом среди покупателей стал «Мой онлайн».

Второй причиной, по которой жители Владимирской области чаще всего обращаются в онлайн-магазин Tele2, является покупка смартфона. Несмотря на то, что в этом году к ассортименту собственных смартфонов оператора добавились модели марок Asus, LG, ZTE, Micromax и Sony, лидером по числу продаж по-прежнему остается Tele2 Mini.

Интересно, что пик по числу заказов пришелся на конец лета – с 20 по 26 августа, что объясняется подготовкой владимирцев к новому деловому сезону и учебному году. Суммарные продажи SIM-карт и устройств в эти дни выросли на 37%.

Важно отметить особенную черту клиентов, которые приобретают SIM-карты в интернет-магазине Tele2. В среднем они вдвое дольше пользуются номером, чем те, кто стал клиентом в классических офлайн-каналах.

Напомним, ассортимент интернет-магазина Tele2 составляет свыше полумиллиона номеров в различных категориях – от обычных до красивых номеров. При подключении к Tele2 в Сети абоненты могут выбрать случайный номер либо подобрать предпочительную комбинацию цифр.