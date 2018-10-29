«Ростелеком» установил комплексы фотовидеофиксации на дорогах Владимирской области

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-29T16:22:46+03:00

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«Ростелеком» завершил установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) во Владимирской области. Специалисты компании установили 20 стационарных программно-аппаратных комплексов в 14 населённых пунктах. Кроме превышения скорости, они распознают выезд на встречную полосу, проезд на «красный», пересечение стоп-линии и другие нарушения.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы обеспечили полную информационную и эксплуатационную совместимость новых комплексов с существующими системами УГИБДД УМВД РФ по Владимирской области. В рамках госконтракта «Ростелеком» проложил более четырёх километров оптики, которая объединила все камеры. Теперь единая система будет круглосуточно наблюдать за движением и по защищённому каналу передавать данные в специализированный Центр обработки данных».

Комплексы фотовидеофиксации установлены на участках федеральных, региональных и муниципальных дорог региона с повышенной аварийностью. Установка комплексов призвана изменить дорожную ситуацию к лучшему и снизить число дорожно-транспортных происшествий на этих участках.

Камеры снабжены инфракрасной подсветкой и тепловизорами, что позволяет распознавать даже загрязнённые автомобильные номера в любую непогоду. Также камеры обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес.