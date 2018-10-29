Владимирец через суд вернул почти четыреста тысяч

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-29T15:56:07+03:00

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Житель Владимира обратился в суд с иском к фирме, в которой проработал более пяти лет. С апреля прошлого года он трудился категорийным менеджером с должностным окладом около 100 тысяч рублей. Но в мае этого года его известили о сокращении штата, а 10 июля уволили. При этом расчет в день увольнения, как положено, не произвели. Владимирец просил суд взыскать задолженность по заработной плате, включая выходное пособие, в размере 260 тысяч рублей, средний заработок за второй месяц с момента увольнения в сумме 112 тысяч рублей и денежную компенсацию за задержку выплат в размере четырех тысяч рублей. Представитель фирмы в суд не явился, дело было рассмотрено в порядке заочного судопроизводства. По решению суда владимирец получит положенные ему 389 тысяч рублей, также фирме предстоит заплатить госпошлину. Решение не вступило в законную силу.