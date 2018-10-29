2018-10-29T14:23:25+03:00
Политика

Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию

9 ноября станет последним днем его работы
Сергей МОРКОВКИН
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29 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представил директорам департаментов администрации региона советника по социальным вопросам Павла Панфилова. Он будет выполнять функции уходящего в отставку вице-губернатора по социальной политике Михаила Колкова.

В пресс-службе администрации области отмечают, что Михаил Колков покинет свой пост 9 ноября. Заявление было написано заместителем губернатора 28 сентября.

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