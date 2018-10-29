Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-29T13:44:00+03:00

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27-28 октября в московском Музее Победы прошел Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная дорожка». В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России: Владимирской, Воронежской, Московской, Свердловской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и других.

Юные таланты исполнили военно-патриотические песни, танцевальные композиции, также прочли свои стихи, посвященные Родине.

Имена победителей и призеров фестиваля объявили 28 октября в Музее Победы в Москве.

В номинация «Эстрадный вокал на иностранном языке» первое место заняла Артемьева Ольга (г. Александров). В номинация «Народный вокал»гран-при фестиваля взяла Потапкина Анастасия (д. Следнево Александровский район).