Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-29T13:34:49+03:00

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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в храме Рождества Христова (ул. Б. Московская, д.68) пройдёт панихида по невинно убиенным в годы советской власти. Она начнется в 11.00, а в 11.45 состоится торжественное возложение венков и цветов к поклонному кресту.

Также памятные мероприятия 30 октября пройдут на территории Богородице-Рождественского монастыря, где в советское время располагались органы НКВД. Ежегодную акцию в Богородице-Рождественском монастыре проводит администрация города Владимира совместно с Владимирским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» при поддержке Владимиро-Суздальской Епархии.