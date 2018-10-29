В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-29T13:18:17+03:00

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11 ноября исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны.

Российская империя, по разным подсчетам, потеряла в этой войне от 1 до 2 миллионов убитыми и пропавшими без вести, около 3 миллионов военнослужащих было ранено, от 2 до 3,5 миллионов солдат и офицеров попали в плен.

Одним из действенных агитационных ресурсов стали почтовые открытки, значительная часть которых изображала противников в карикатурном виде и содержала призывы к войне до победного конца. За время войны почтами всех стран было доставлено около 7 миллиардов открыток. Со временем их тематика от карикатуры и гротеска менялась в сторону реализма. В России широкое распространение получили открытки с фотографиями, сделанными на линии фронта и в ближнем тылу.

Представленные на выставке 8 открыток из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника отражают реалии последних для России месяцев войны.

Выставка откроется 30 октября и продлится до 24 декабря.