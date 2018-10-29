2018-10-29T13:03:23+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже

А в конце января в городе Никосия будут представлены иконы и произведения лаковой миниатюры
Алексей СУХОВ
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20 воспроизведений картин владимирских художников из собрания ВСМЗ экспонировались в Париже. Выставка была организована в рамках Форума развития двусторонних общественных связей Россия - Франция.

Генеральный директор музея Игорь Конышев отметил,что увидеть работу владимирских художников – это замечательная возможность ближе узнать Россию. Владимир Юкин, Ким Бритов, Валерий Кокурин, Николай Мокров, Валерий Егоров, чьи картины «приехали» в Париж, входят в золотой фонд русского изобразительного искусства.

Парижское турне ВСМЗ – это начало нового совместного проекта департамента культуры и музея по продвижению исторического и художественного наследия владимирской земли за рубежом.

Уже готовится выставка «Мстера многоликая» на Кипре. В конце января в Российском центре науки и культуры в городе Никосия будут представлены иконы и произведения лаковой миниатюры XIX-XXI вв. из собрания ГВСМЗ. В рамках проекта музейные реставраторы предполагают давать мастер-классы по иконописи.

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