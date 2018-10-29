За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-29T12:44:22+03:00

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Пьяная разборка в ковровском баре «Суета» окончилась стрельбой. Как сообщает Следственный комитет, 7 февраля в баре 38-летний житель Коврова подсел к совершенно незнакомым людям и начал изливать им душу. Однако пьяные излияния не понравились нетрезвой компании, а мужчине, в свою очередь, не понравилась реакция на его слова. С воплями: «Сейчас вернусь с ружьем и всех перестреляю!» он выбежал из бара, однако никто не принял его слова всерьез.

Но через 20 минут мужчина действительно вернулся в бар, причем с оружием. Вся компания вышла на улицу, где выяснени отношений продолжилось. Мужчина выстрелил в 37-летнего собеседника и попал ему в ногу, повредив артерию. Как потом установило следствие, стрелял он из самодельного крупнокалиберного пистолета, который незаконно приобрел и хранил дома с 2011 года.

Пострадавшего отвезли в больницу, и врачи сумели его спасти. А стрелявший пошел под суд и получил 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить 300 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального ущерба.