В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-29T12:43:51+03:00

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В группе ВК Подслушано в Гусе появилось сообщение о том, что теперь браконьеров, ловящих рыбу на городском озере Гусь-Хрустального будет снимать квадрокоптер.

- Помимо периодических рейдов и патрулирования на катере нашего озера будет задействован и квадрокоптер. Это дает большие возможности для выявления браконьеров. Тех, кто ставит сети, колет рыбу ночью и не соблюдает законодательство РФ в сфере рыболовства. Теперь мы будем почти каждый день наблюдать за озером и снимать и фотографировать все, что там происходит, в том числе и ночью. Зафиксированные нарушения будут не только отправляться в соответствующие органы, но и выкладываться на всеобщее обозрение в социальных сетях нашего города - говорится в сообщении.