2018-10-29T12:43:51+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном браконьеров "вычислит" квадрокоптер

Видео с нарушителями попадет в социальные сети и полицию
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В группе ВК Подслушано в Гусе появилось сообщение о том, что теперь браконьеров, ловящих рыбу на городском озере Гусь-Хрустального будет снимать квадрокоптер.

- Помимо периодических рейдов и патрулирования на катере нашего озера будет задействован и квадрокоптер. Это дает большие возможности для выявления браконьеров. Тех, кто ставит сети, колет рыбу ночью и не соблюдает законодательство РФ в сфере рыболовства. Теперь мы будем почти каждый день наблюдать за озером и снимать и фотографировать все, что там происходит, в том числе и ночью. Зафиксированные нарушения будут не только отправляться в соответствующие органы, но и выкладываться на всеобщее обозрение в социальных сетях нашего города - говорится в сообщении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-губернатор по социальной политике Владимирской области Михаил Колков увольняется по собственному желанию
Две юные певицы из Александровского района стали лучшими на Всероссийском музыкальном фестивале
Во Владимире пройдет панихида по невинно убиенным в годы сталинских репрессий
В Историческом музее Владимира покажут Первую мировую войну на открытках
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил картины владимирских художников на выставке в Париже
За стрельбу в баре ковровчанин получил 4 года колонии
Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти
Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Владимирцы любят комедии и женские журналы
Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"
За спаивание 16-летней студентки вязниковцу грозит тюремный срок
Житель Суздаля в пьяной драке зарезал посетителя кафе
Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч
"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне