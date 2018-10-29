2018-10-29T12:32:24+03:00
Происшествия

Владимирские полицейские помогли найтись бабушке, страдающей потерей памяти

Пожилая женщина не могла объяснить, как оказалась на владимирском вокзале
Вероника ПАНИНА
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Сотрудники Владимирского линейного отдела полиции на транспорте патрулировали территорию вокруг железнодорожного вокзала Владимира, когда заметили в здании вокзала пожилую женщину, которая явно не понимала, где находится. Полицейские отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции старший прапорщик полиции Сергей Герасимов и сержант полиции Владимир Мачин подошли к бабушке, которой на вид было 70 – 80 лет, и попытались выясенить, кто она и откуда приехала. Однако пожилая женщина не смогла объяснить, зачем находится на владимирском вокзале и как туда попала.

Тогда полицейские «пробили ее по базе», выяснили имя женщины и обнаружили, что она находится в розыске, объявленном территориальным отделом полиции города Балашиха Московской области. Жанщина действительно страдает потерей памяти, она ушла из дома и потерялась. Как попала на владимирский вокзал, так установить и не удалось. Зато полицейские связались с родственниками женщины, и, когда они приехали, передали им бабушку с рук на руки.

Полиция в очередной раз предупреждает: если ваши родные потерялись, обращайтесь в полицию немедленно! Никакого «правила трех суток» не существует.

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