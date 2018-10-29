2018-10-29T12:32:15+03:00
Общество

Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений

Областное управление Роспотребнадзора открывает "горячую линию"
Алексей СУХОВ
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С 29 октября по 12 ноября в регионе пройдет V Всероссийская неделя сбережений. В рамках недели пройдет «горячая линия» по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.

Основными темами, станут: защита прав потребителей финансовых услуг, личное финансовое планирование, управление личным бюджетом, личная финансовая безопасность, навязывание кредитов при продаже «медицинских» услуг, страховые услуги, сопутствующие кредитным услугам.

Главная цель недели сбережений - повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения.

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