Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений
Областное управление Роспотребнадзора открывает "горячую линию"
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С 29 октября по 12 ноября в регионе пройдет V Всероссийская неделя сбережений. В рамках недели пройдет «горячая линия» по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.
Основными темами, станут: защита прав потребителей финансовых услуг, личное финансовое планирование, управление личным бюджетом, личная финансовая безопасность, навязывание кредитов при продаже «медицинских» услуг, страховые услуги, сопутствующие кредитным услугам.
Главная цель недели сбережений - повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения.