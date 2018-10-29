Владимирская область присоединится к Всероссийской неделе сбережений

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-29T12:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С 29 октября по 12 ноября в регионе пройдет V Всероссийская неделя сбережений. В рамках недели пройдет «горячая линия» по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.

Основными темами, станут: защита прав потребителей финансовых услуг, личное финансовое планирование, управление личным бюджетом, личная финансовая безопасность, навязывание кредитов при продаже «медицинских» услуг, страховые услуги, сопутствующие кредитным услугам.

Главная цель недели сбережений - повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения.