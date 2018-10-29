Владимирцы любят комедии и женские журналы

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-29T12:22:56+03:00

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Оператор Tele2 выяснил, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Я худею», а самым читаемым онлайн-изданием – журнал Cosmopolitan. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV увеличилось в 2,5 раза год к году.

Статистика использования популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь показала, что 75% владимирских абонентов используют его для просмотра телеканалов. Пятая часть зрителей в регионе предпочитает кино, остальные – выбирают онлайн-кинотеатр Amediateka и другие разделы. Самыми популярными каналами в приложении Tele2 TV оказались «Первый канал», РЕН ТВ и СТС. А развлекательный канал ТНТ занял только четвертое место.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2. На первом месте – история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На втором месте списка лента «Шальная карта», в которой главную роль сыграл Джейсон Стейтэм, а на третьем – кино о пришельцах «Скайлайн 2». Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 10-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

Порядка 85% владимирцев смотрят в приложении Tele2 TV фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 15% – с планшетов. При этом у большинства пользователей – почти 90%, операционная система Android.

Что касается предпочтений в периодике, доступной в приложении «Tele2 Журналы», то самым читаемым оказался Cosmopolitan. Его читают 12% аудитории. За ним c небольшим отставанием следуют издания Playboy и Vogue. Любопытно, что в топ-10 помимо развлекательных журналов попали научно-полезные издания – «За рулем», Psychologies и National Geographic. Они занимают 5, 6 и 10 места соответственно.

Приложение «Tele2 Журналы» становится все популярнее во Владимирской области. С момента его запуска в конце апреля число читателей выросло на 10%.