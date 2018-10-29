Владимирцев приглашают послушать "Осенние мелодии"

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-29T12:21:17+03:00

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Особое настроение гостям Центра классической музыки всегда дарит коллектив Городского духового оркестра под управлением Артема Маркина. 2 ноября музыканты представят творческую программу «Осенние мелодии». Прозвучат классические сочинения, произведения для духового оркестра, а также джазовые и эстрадные композиции.

На сцене Центра выступят солисты Городского духового оркестра: Сергей Трусов (труба), Алексей Сергеев (кларнет), Татьяна Прокушкина, лауреаты I Областного открытого конкурса «Солист оркестра» Никита Комолов (труба) и Светлана Балашова (вокал).

Начало концерта - в 18.30. Цена билетов - 200, 300 рублей.