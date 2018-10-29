Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане
Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Подозреваемого остановили на одной из улиц областного центра. При личном досмотре у мужчины оперативники нашли и изъяли семь полимерных свертков с порошкообразным содержимым внутри.
Экспертизпа показала, что в пакетиках был героин массой болеше трех граммов. Сейчас полицейские выясняют, где гусевчанин купил наркотики.
Теперь местному жителю грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или дохода за период до трех лет.