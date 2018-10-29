2018-10-29T09:50:20+03:00
Происшествия

Гусевчанина поймали с тремя граммами героина в кармане

За хранение наркотикров в крупном размере ему грозит 10 лет тюрьмы и полумиллионный штраф
Ольга МАКАРОВА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемого остановили на одной из улиц областного центра. При личном досмотре у мужчины оперативники нашли и изъяли семь полимерных свертков с порошкообразным содержимым внутри.

Экспертизпа показала, что в пакетиках был героин массой болеше трех граммов. Сейчас полицейские выясняют, где гусевчанин купил наркотики.

Теперь местному жителю грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или дохода за период до трех лет.

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