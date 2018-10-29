2018-10-29T09:49:50+03:00
Происшествия

Ковровчанка заплатила за юридическую консультацию восемьсот тысяч

Женщина отдала деньги, надеясь получить прибавку к пенсии
Ирина Мальцева
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Семидесятисемилетняя жительница Коврова позвонила в юридическую фирму, рекламу которой услышала по радио. Женщина хотела узнать, когда ждать повышения пенсии. Мужчина, представившийся юристом, побеседовал с местной жительницей и рассказал, что последние десять лет ей не доплачивали пенсию и сейчас должны более четырехсот тысяч. Поверив, пенсионерка согласилась заплатить 61 тысячу рублей за услуги юристам, а потом перевела еще 120 тысяч на дальнейшие судебные разбирательства. Позднее незнакомцы, называвшие себя юристами, попросили у женщины в долг, обещав вернуть деньги. В общей сложности ковровчанка перевела на банковские карты, которые ей называли, 820 тысяч рублей, но ни обещанной компенсации, ни возврата долга не дождалась. Потеряв терпение, пенсионерка обратилась в полицию, сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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