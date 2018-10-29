2018-10-29T09:45:08+03:00
Общество

"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне

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Наши "голоса" интересны, нестандартные, рвут залы и даже создают новый формат)) .

А у нас, в самом центре России, в любимом Владимире мы тоже можем...))

Хотите все знать про наших вокалистов и композиторов?

Звоните сегодня, 29 октября с 12.00 до 12.45 по телефону 44-13-41. В гостях у Комсомольского радио Игорь Рахчеев - музыкант и автор песен, участник легендарной нашей группы "Авокадо".

13 ноября в ОДКИ он собирает своих друзей-музыкантов в большой концерт.

Будут разыгрываться билеты!

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