"Музыкальный Владимир" все чаще стал проявляться на федеральном уровне
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Наши "голоса" интересны, нестандартные, рвут залы и даже создают новый формат)) .
А у нас, в самом центре России, в любимом Владимире мы тоже можем...))
Хотите все знать про наших вокалистов и композиторов?
Звоните сегодня, 29 октября с 12.00 до 12.45 по телефону 44-13-41. В гостях у Комсомольского радио Игорь Рахчеев - музыкант и автор песен, участник легендарной нашей группы "Авокадо".
13 ноября в ОДКИ он собирает своих друзей-музыкантов в большой концерт.
Будут разыгрываться билеты!