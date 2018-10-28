Во Владимире "двенашка" сбила двух человек
За рулем отечественной машины находился 26-летний молодой человек
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28 октября около 19.00 на 16 километре автодороги М7 «Волга» произошла авария, в результате которой пострадали двое человек.
По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2112», за рулем которого находился владимирец 1992 года рождения, наехал на двоих мужчин -56 и 43 лет. Они перебегали дорогу в неустановленном месте. В результате оба пешехода получили тяжелые травмы и попали на больничную койку.
По факту ДТП проводится проверка.