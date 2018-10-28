2018-10-28T22:34:05+03:00
Общество

Владимирские детсадовцы спасли сыча от стаи ворон

Маленькая птичка прибилась в садик №20
Ольга МАКАРОВА
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фото из группы ВКонтакте "ГУ "Дирекция ООПТ"фото из группы ВКонтакте "ГУ "Дирекция ООПТ"Фото: соцсети
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Историю чудесного спасения маленькой птички от целой стаи ворон рассказали в группе Дирекции Особо охраняемых природных территорий в соцсети Вконтакте.

На территорию детского сада № 20 прилетел мохноногий сычик. Новенький не понравился местным птицам - кроху атаковала стая ворон. На помощь пернатому пришли дети и воспитатели, которые принесли сычика в коробке офис Дирекции. Причем птица ,как уточнили в ведомстве, при приближении людей щурили глаза, показывая, что ее тут вовсе нет.

Как только стемнело, "мохнонога" отнесли в дендрарий парка "Дружба",

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