2018-10-28T23:01:16+03:00
Происшествия

Во Владимире на пешеходном переходе пенсионерка-водитель сбила бабушку с внуком

Оба пострадавших в больнице
Вероника ПАНИНА
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71-летняя женщина за рулем автомобиля "Лада Гранта" во Владимире сбила двух человек, переходящих дорогу. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, ДТП случилось 28 октября около 18 часов на 1-м километре автодороги «Владимир – Содышка».

По предварительной информации полиции, женщина-водитель автомобиля не пропустила пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу - возможно, не заметила, дорога там не очень хорошо освещена, а было уже темно. В результате ДТП пострадали женщина 53 лет и шестилетний ребенок. К счастью, оба живы, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» бабушку и внука доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе выясняют, в каком состоянии была 71-летняя женщина-водитель.

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