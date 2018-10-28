2018-10-28T16:36:12+03:00
Общество

Вязниковец, лишенный прав за пьяное вождение, через месяц снова сел под градусом за руль

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы
Ольга МАКАРОВА
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Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Вязниковского района. Мужчину повторно поймали пьяным за рулем, сообщает полиция региона.

Автомобиль "Фиат Пунто" под управлением подозреваемо становили на улице Кооперативной микрорайона Нововязники города Вязники 15 октября. То, что водитель пьян, инспекторы поняли сразу. Догадки подтвердило проведенное освидетельствование.

Мужчину доставили в отдел полиции для проверки. Оказалось, что задержанного чуть больше месяца назад уже ловили за вождением авто в состоянии алкогольного опьянения. За это горе-водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на год и 6 месяц.

Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, приняв на грудь. Теперь ему уже грозит реальный срок за решеткой. Максимальное наказание по статье - лишения свободы на срок до 2 лет.

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