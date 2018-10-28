2018-10-28T14:00:25+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин нанес внезапный визит в Струнино

Глава региона совершил рабочую поездку в Александровский район
Ольга МАКАРОВА
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27 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин нанес рабочий визит в Александровский район. Вместе с ним в поездку отправился член Совета Федерации от 33-го региона Александр Пронюшкин.

Для того, чтобы рабочий визит оказался максимально информативным и дал объективную картину жизни людей, о нем никому из местных чиновников и директров социальных учреждений намеренно заранее не сообщалось. О приезде губернатора людей оповестили в последний момент.

Глава региона посетил социальные объекты, по поводу работы и проблем которых к нему обращались местные жители.Владимир Сипягин побывал в Струнинской больнице и в Балакиревском гуманитарно-правовом колледже. Также в рамках визита он встретился с инициативными группами граждан и руководством учреждений.

По словам главы региона, практика внезапных инспекций продолжится.

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