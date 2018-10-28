В Киржачском районе без света остались семь населенных пунктов
В 09.00 28 октября, сообщает официальный сайт регионального МЧС, на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуацих поступило сообщение о нарушении электроснабжения в Киржачском районе. Без света остались семь населеных пунктов.
Как раз ночью 28 числа во Владимирской области выпал первый снег, а утром разошелся сильный ветер. Мменно наледь на проводах и порывы ветра оборвали провода одной воздушной линии, которые питали семь деревень и сел.
При этом, теплоснабжение, подача горячей и холодной воды, как сообщает официальная сводка, нарушены не были.
Чтобы восстанавить электроснабжение на место выехали две ремонтные бригады.
Завершили работы специалисты в 11.25.