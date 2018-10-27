2018-10-27T14:49:45+03:00
Общество

В школе №5 Владимира открыли мемориальную доску в честь полицейского, спасшего троих на пожаре

Сам полицейский при этом погиб
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой областного УМВД.предоставлено пресс-службой областного УМВД.
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Как сообщает, областная полиция, 26 октября в школе №5 города Владимира открыли мемориальную доску выпускнику школы, ветерану боевых действий капитану полиции Сергею Марьюшкину, ценой собственной жизни спасшему троих человек из горящего дома.

21 января 2007 года Сергей Марьюшкин в поселке Боголюбово помог выбраться из горящего дома двухлетней девочке и двум жильцам. при этом сам он потерял сознание внутри. Приехавшие пожарные нашли его лежащим в одной из комнат. К моменту госпитализации у него было обожжено 95% тела, надежды выжить было очень мало 24 января Сергей скончался в больнице. Ему было 32 года. За героизм, проявленный при пожаре, капитан полиции Сергей Викторович Марьюшкин награжден "Орденом Мужества" посмертно.

В мероприятии приняли участие родные и близкие Сергея – мать, вдова, сын, друзья, одноклассники, сослуживцы, а также учащиеся школы. Право открыть мемориальную доску было предоставлено Дмитрию и Людмиле Марьюшкиным. Потом к доске возложили цветы.

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