2018-10-27T12:36:10+03:00
Происшествия

В Кольчугино женщина собирала деньги на якобы смертельно больного ребенка

За год ей перевели 229 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В Кольчугинский суд передано дело о мошенничестве. Местная прокуратура обвиняет женщину в том, что она собирала деньги на якобы смертельно больного ребенка. Хотя это было не так.

Установлено, что с мая 2017 года по март 2018 года женщина рассказывала своим знакомым, что у её ребёнка нашли тяжёлое заболевание, и ей нужно много денег на операцию. У знакомых она просила оказать ей материальную помощь для лечения. Потерпевшие, из чувства жалости к ребёнку передавали мошеннице деньги. Всего за указанный период она получила 229 тысяч рублей.

Женщина до этого неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные действия.

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