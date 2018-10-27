"Генериум" и Областная клиническая больница будут вместе изучать вопросы продления жизни

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-27T09:00:32+03:00

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Подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между биотехнопарком "Генериум" и Областной клинической больницей. Оно предусматривает проведение совместных научных исследований в области изучения свойств перинатальных тканей, научно-образовательных мероприятий.

Регенеративная медицина и клеточные технологии – одно из приоритетных направлений развития науки, позволяющее продлить жизнь и улучшить её качество людям с неизлечимыми заболеваниями. Планируется, что врачи ОКБ примут участие в исследованиях, проводимых компанией "Генериум". А компания сможет проводить клинические исследования своих лекарств на базе главного медучреждения региона.

Биотехнопарк "Генериум" и Областную клиническую больницу уже связывает сотрудничество по некоторым направлениям. ОКБ стала одним из центров, где проходят клинические исследования препарата для лечения пациентов с бронхиальной астмой.