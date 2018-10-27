2018-10-27T08:10:21+03:00
Общество

Владимирцев просят рассказать, чем питаются их дети в детских садах и школах

ОНФ запускает интернет-опрос о качестве питания в детсадах, школах и больницах
Алексей СУХОВ
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Общероссийский народный фронт запускает новый опрос о качестве питания в социальных учреждениях. Предыдущий всероссийский интернет-опрос, который проводился год назад, показал, что 56% человек недовольны качеством питания в образовательных и медицинских организациях страны.

Принять участие в опросе может любой желающий. Цель опроса — получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Эта информация поможет проконтролировать изменения в этой сфере и продолжить совершенствовать качество питания.

Пройти опрос можно на сайте проекта.

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