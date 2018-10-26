2018-10-26T22:37:01+03:00
Происшествия

Житель Вязников обокрал родную тетю

Безработный мужчина залез на дачу родственницы
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шестидесятисемилетняя жительница Вязников обратилась в полицию, обнаружив, что ее дачный домик ограбили. Неизвестные утащили электроинструменты, стоившие, по оценке хозяйки, шесть тысяч рублей. За несколько дней полицейские сумели найти и задержать подозреваемого – им оказался тридцатидвухлетний племянник пострадавшей. Мужчина признался, что похитил шлифовальную машину и электрическую цепную пилу, чтобы продать их и купить выпивку. Но сделать этого не успел и инструменты вернулись к владелице. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «кража», сам фигурант находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец заплатит за ложный донос
Бывший директор владимирского облздрава устроился пульмонологом
В Покрове женщина "прописала" у себя девять иностранцев
Самой красивой деревней Владимирской области стала деревня Берково Камешковского района
Мощи святителя Луки пробудут во Владимире меньше времени, чем планировалось
Во Владимире 45-летний рабочий несколько лет снимал порно с малолетними
Житель Юрьев-Польского района поджег дом, чтобы получить работу
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Владимирское "Торпедо" сыграет со "Знаменем Труда"
Во Владимире откроется выставка, посвященная Ольге Розановой
Жители Владимирской области стали меньше умирать от инсультов
Во Владимирской области на пешеходных переходах будут "дежурить" гаишники
Житель Мурома зарезал сожительницу
Жительница Кольчугино обманом выманивала деньги на якобы «больного» ребенка
Владимирэнерго: не накапливайте задолженность - вовремя оплачивайте электроэнергию!
В Муроме дети отравились угарным газом
Во Владимирской мэрии соединят спортивное и молодежное управления
Город Владимир войдет в программу "Безопасные и качественные дороги"
Во Владимирской области стали реже встречаться фальшивые деньги
В Петушках открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Владимирские спортсменки завоевали 8 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике
В Муроме насмерть сбили семилетнего мальчика
Детской городской больнице №1 подарили сертификат на 1,5 миллиона рублей
Размер минимальной выплаты пенсионерам в 2019 году во Владимирской области составит 8526 рублей
Максим Васенин назначен заместителем директора департамента финансов Владимирской области
Владимирцы могут получать посылки без паспорта и заполнения извещения
Шеф-повар из Суздаля накормит национальными блюдами жителей Греции