Житель Вязников обокрал родную тетю

СЕГОДНЯ 22:37 2018-10-26T22:37:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестидесятисемилетняя жительница Вязников обратилась в полицию, обнаружив, что ее дачный домик ограбили. Неизвестные утащили электроинструменты, стоившие, по оценке хозяйки, шесть тысяч рублей. За несколько дней полицейские сумели найти и задержать подозреваемого – им оказался тридцатидвухлетний племянник пострадавшей. Мужчина признался, что похитил шлифовальную машину и электрическую цепную пилу, чтобы продать их и купить выпивку. Но сделать этого не успел и инструменты вернулись к владелице. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «кража», сам фигурант находится под подпиской о невыезде.