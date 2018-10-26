Владимирец заплатит за ложный донос

СЕГОДНЯ 21:10 2018-10-26T21:11:21+03:00

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В середине июля горожанин, обидевшийся на приятеля, решил обвинить его в краже. Позвонив в дежурную часть, мужчина заявил, что знакомый похитил у него пятнадцать тысяч рублей. Явившись в отдел полиции на следующий день, он подтвердил информацию и написал заявление, ложно обвинив товарища. Однако в ходе проверки обман вскрылся, и обвинение было предъявлено самому доносчику. Подсудимый полностью признал вину, написал явку с повинной и активно помогал раскрытию и расследованию преступления. С учетом этих обстоятельств, а также наличии у виновного двух несовершеннолетних детей, один из которых еще совсем маленький, Фрунзенский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей. Обжаловать приговор виновный не стал.