2018-10-26T17:44:20+03:00
Общество

Бывший директор владимирского облздрава устроился пульмонологом

Александр Кирюхин вернулся в ОКБ
Артём Черепанов
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Уволившийся на прошлой неделе директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин вернулся в ОКБ. Теперь он будет работать врачом-пульмонологом.

Отметим, что по предложению Александра Кирюхина, и.о. директора облздрава станет его заместитель Юлия Арсенина. 19 октября Александр Кирюхин был назначен советником губернатора.

Александр Кирюхин родился в 1952 году в Суздальском районе. В 1975 году окончил Ивановский медицинский институт, в 1978 году закончил ординатуру по терапии. Работал участковым врачом, был заведующим терапевтическим отделением медсанчасти Химзавода. В 1983 стал заместителем главврача второй областной больницы. В 1986 по 1994 годы - главврач этой больницы. С 1994 года - главврач ОКБ. С 2009 по 2013 годы - главврач первой городской поликлиники. С 2013 по 2018 годы - директор департамента здравоохранения.

Депутат ЗС Владимирской области второго, третьего и четвертого созывов. Заслуженный врач Российской Федерации

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