2018-10-26T17:42:50+03:00
Происшествия

В Покрове женщина "прописала" у себя девять иностранцев

Еще одного "приютил" мужчина из Петушков
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в сентябре текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции девять уведомлений о прибытии иностранцев и указала место их проживания в своей квартире в городе Покрове. Однако девять граждан она в свою квартиру так и не приняла.

В совершении аналогичного преступления подозревается и 45-летний безработный житель города Петушки. Как установили полицейские, летом текущего года мужчина также "приютил" одного иностранца.

Расследование уголовных дел продолжается.

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