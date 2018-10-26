В Покрове женщина "прописала" у себя девять иностранцев

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-26T17:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в сентябре текущего года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции девять уведомлений о прибытии иностранцев и указала место их проживания в своей квартире в городе Покрове. Однако девять граждан она в свою квартиру так и не приняла.

В совершении аналогичного преступления подозревается и 45-летний безработный житель города Петушки. Как установили полицейские, летом текущего года мужчина также "приютил" одного иностранца.

Расследование уголовных дел продолжается.