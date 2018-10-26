2018-10-26T17:36:17+03:00
Общество

Самой красивой деревней Владимирской области стала деревня Берково Камешковского района

Ольга МАКАРОВА
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деревня Берководеревня Берково
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Сегодня в селе Черкутино Собинского района наградили победителей и участников ежегодного регионального конкурса "Самая красивая деревня".

Старт конкурса красоты среди деревень, который стал уже четвертым по счету, дали в июне в деревне Вежболово Собинского района. К слову, именно этот населенный пункт выиграл в 2017 году.

В конкурсе приняли участие 76 населенных пунктов. Выбирали лучших из лучших не только члены жюри. Отдать свой голос могли и жители региона в интернет-голосовании. Как отметили организаторы, в нем приняли участие 15 тысяч владимирцев.

В итоге Гран-при и сертификат на 150 тысяч рублей завоевали жители деревни Берково Камешковского района.

Остальные места распределились следующим образом:

Номинация "Населенные пункты с численностью до 1000 человек"

Диплом I степени - д. Улово, Суздальский район (сертификат 80 тысяч рублей)

Диплом II степени д. Новое, Ковровского района и д. Иваньково Селивановского района (сертификаты по 50 тысяч рублей)

Диплом III степени с. Пустой Ярославль, Суздальского района и д. Крутец, Александровский район (сертификаты по 30 тысяч рублей)

Номинация "Населенные пункты с численностью от 1001 до 3500 человек"

Диплом I степени - с. Сима, Юрьев-Польского района (сертификат 80 000 рублей)

Диплом II степени с. Дмитриевы Горы, Меленковский район (сертификат 50 тысяч рублей)

Диплом III степени - д. Степанцево, Вязниковского района (сертификат 30 тысяч рублей)

Потратить выигранные в конкурсе деньги населенные пункты могут на благоустройство.

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