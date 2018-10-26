Мощи святителя Луки пробудут во Владимире меньше времени, чем планировалось

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-26T16:21:46+03:00

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25 октября во Владимир привезли частицу мощей святого святителя Луки, епископа Крымского и Симферопольского. Ковчег со святыней прибыл в Успенский собор вечером, тогда же прошел молебен. А с 7.00 в соборе был открыт доступ для верующих, которые хотят поклониться мощам. В пятницу к ковчегу выстроилась очередь из тысяч верующих.

Поклониться мощам можно будет до 19.00 в пятницу, 26 октября, и с 7.00 до 19.00 в субботу, 27 октября. А вот в воскресенье в расписании произошли изменения. Поначалу планировалось, что доступ верующих к мощам будет открыт с 7.00 до полудня, однако, как сообщают во Владимирской епархии, по независящим от нее причинам мощи отбудут из Владимира раньше запланированного. Святыня покинет Успенский собор уже в 9.00 в воскресенье, 28 октября.