2018-10-26T14:56:26+03:00
Происшествия

Во Владимире 45-летний рабочий несколько лет снимал порно с малолетними

Он знакомился с ними Вконтакте
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела против местного 45-летнего работника железной дороги. Его обвиняют в половых отношениях с несовершеннолетней, развратных действиях, а также создании и хранении порно.

По данным следствия, с февраля 2015 года несколько лет мужчина знакомился Вконтакте с девочками, вел с ними непристойные беседы, слал им порнофотографии. Одну 14-летнюю девочку он склонил к интиму. В последствии мужчина приглашал девочку на съемную квартиру и здание железнодорожного вокзала.

Кроме того, обвиняемый заставлял девочек самих делать интимные фото. Потерпевшими по делу признаны три девочки 14 и 15 лет. Противоправная деятельность мужчины пресечена в январе 2018 года оперативным путем сотрудниками отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий УМВД России.

Специалисты признали обвиняемого вменяемым. Свои действия мужчина пояснил желанием разнообразить свою жизнь.

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