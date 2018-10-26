Житель Юрьев-Польского района поджег дом, чтобы получить работу

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-26T14:42:07+03:00

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В начале октября в одном из сел Юрьев-Польского района сгорел дом, принадлежащий 29-летней жительнице Москвы. Ущерб составил 900 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог. Виновником оказался 39-летний местный житель.

- В содеянном мужчина сознался и пояснил, что, желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, проживавших в столице и использовавших дом в качестве дачи, он предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, он решил создать видимость реальной угрозы – поджечь часть жилой постройки и быстро затушить. Однако, пламя мгновенно начало распространяться по всему строению и справиться с ним подозреваемый не смог, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.