Владимирское "Торпедо" сыграет со "Знаменем Труда"

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-26T14:02:16+03:00

Сейчас наши футболисты занимают 6 строчку в турнирной таблице

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В субботу, 27 октября, состоится поединок 15-го тура ОЛИМП - первенства России по футболу среди коллективов группы «Запад» второго дивизиона между владимирским «Торпедо» и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево).

Надо отметить, что соперник подтянулся. Последние годы "Знамя Труда" замыкало турнирную таблицу, а в этом году занимают девятую строчку, имея в активе 14 очков и 4 победы.

Владимирские футболисты находятся на шестом месте с 20 очками. Так что поединок обещает быть интересным.

Матч пройдёт на стадионе «Торпедо» и начнётся в 16 часов. Пресс-служба футбольного клуба «Торпедо» планирует проведение прямой трансляции противостояния на официальном сайте. Кроме того, этот сигнал будет дублироваться на сайте ПФЛ .