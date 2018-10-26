Во Владимире откроется выставка, посвященная Ольге Розановой

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-26T13:47:51+03:00

Работы художницы можно будет увидеть на протяжении 6 дней

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7 ноября исполняется 100 лет со дня смерти «амазонки русского авангарда» Ольги Розановой. Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с Государственным музеем-заповедником «Ростовский кремль» и Государственным музеем В.В. Маяковского подготовил к памятной дате совместный проект «Ольга Розанова. Возвращение».

На выставке представлены: картина Розановой «Зеленая полоса» из собрания «Ростовского кремля», графические работы, футуристические книги из музея Маяковского – всего 23 предмета.

Имя Ольги Розановой вписано в историю изобразительного искусства золотыми буквами. Ее судьба неразрывно связана с Владимирской губернией. Она родилась в Меленках. С 1896 по 1904 год жила во Владимире, где окончила женскую гимназию. Училась живописи в Москве, но ежегодно приезжала во Владимир к маме. Незаурядная личность, художник-новатор, ярчайшая представительница русского авангарда…

Шесть дней работы художницы будут экспонироваться на ее малой родине – во Владимире. Выставка откроется 31 октября в "Палатах".