2018-10-26T13:30:52+03:00
Общество

Жители Владимирской области стали меньше умирать от инсультов

В прошлом году от недуга умерло 1948 человек
Алексей СУХОВ
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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Причиной возникновения инсульта может стать тромб – кровяной сгусток. Он закупоривает артерию, снабжающую кровью определенный участок мозга.

По информации Всемирной организации по борьбе с инсультом, ежегодно 15 миллионов жителей планеты переносят инсульт. В России ежегодно регистрируется около полумиллиона инсультов. Данная патология занимает третье место среди причин смертности россиян.

Во Владимирской области в 2017 году зарегистрировано 6809 случаев инсульта, 1948 человек умерло. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 7172 случая, в том числе 2174 летальных случая.

Во Владимирской области профилактике и лечению инфарктов и инсультов уделяется особое внимание. Создано 5 сосудистых центров во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме. Уровень смертей от болезней системы кровообращения снизился с 1034,8 на 100 тысяч населения в 2012 году до 842,3 в 2017-м.

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