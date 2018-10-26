Во Владимирской области на пешеходных переходах будут "дежурить" гаишники
Не удивляйтесь, когда увидите, что почти на каждом пешеходном переходе будут стоять патрули ДПС. С сегодняшнего дня в области стартовала операция "Пешеход". А все потому. что ДТП с участием пешеходов становится все больше. Взять хотя бы вчерашний случай в Муроме, где 44-летний водитель насмерть сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу по "зебре".
В этом году на территории региона зарегистрировано около 300 таких случаев. Более 30 человек погибли, еще более 300 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В каждом четвертом ДТП, пешеход переходил дорогу в строго в установленном месте. Однако более чем в 130 происшествиях виновниками ДТП стали сами пешеходы.
Операция "Пешеход" продлится до 4 ноября.