2018-10-26T12:34:59+03:00
Происшествия

Жительница Кольчугино обманом выманивала деньги на якобы «больного» ребенка

Теперь ее ждет суд за мошенничество
Вероника ПАНИНА
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Сбор денег на лечение ребенка, увы, все чаще становится просто мошенничеством. Но если обычно это «липовые» объявления в соцсетях, а на самом деле никакого ребенка вовсе не существует, то в Кольчугино было не так. Местная жительница использовала в мошеннических целях собственного маленького сына.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, жительница Кольчугино почти год, с мая 2017 года по март 2018-го рассказывала всем своим знакомым, что у ее маленького ребенка тяжелое заболевание, и на лечение срочно нужны деньги. Знакомые, конечно, жалели малыша и давали денег, кто сколько может. В итоге женщина собрала 229 тысяч рублей. При этом никакого лечения ребенку, к счастью, не требовалось.

Полиция завела на кольчугинку уголовное дело за мошенничество, которое на днях передано в суд. По статье 159, по которой женщину будут судить за мошенничество с причинением значительного ущерба, ей грозил либо очень серьезный штраф, либо срок до 5 лет. Кстати, женщина уже и раньше привлекалась к уголовной ответственности за похожие преступления.

А всем сердобольным жителям области напоминаем: такие мошенничества случаются все чаще! Если вы хотите помогать больным детям, делайте это через специальные фонды, которые проверяют реальность истории.

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