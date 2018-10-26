2018-10-26T12:33:58+03:00
Общество

Житель Мурома зарезал сожительницу

И получил семь лет колонии строгого режима
Артём Черепанов
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Муромский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, убившему свою сожительницу. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима.

Убийство произошло в ночь с 14 на 15 мая. Пьяный мужчина в команате общежития на улице Ленинской поссорился с сожительницей, схватился за нож и ударил ее в правое бедро. От полученного ранения женщина скончалась.

Приговор в законную силу не вступил.

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