В Муроме дети отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-26T12:23:27+03:00

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25 октября в Муроме из-за неисправной газовой колонке в квартире отравились две девочки 5 и 9 лет. Сейчас они находятся в больнице. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ведомство сообщает, что вечером дети были дома с матерью. Их квартира находится на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Около 20.00 они приняли ванну и почувствовали себя неважно. Поняв, что причина в утечке газа, она открыла окно, вызвала "скорую помощь и спасателей. Детей с отравлением отправили в больницу с отравлением. По предварительной версии, утечка газа и скопление в помещениях квартиры угарного газа могли произойти в результате неисправности вентиляционного канала и дымохода.

По предварительной версии, утечка газа и скопление в помещениях квартиры угарного газа могли произойти в результате неисправности вентиляционного канала и дымохода.