Во Владимирской мэрии соединят спортивное и молодежное управления
И организуют управление городскими проектами
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25 октября депутаты комитета местного самоуправления владимирского горсовета одобрили структурные изменения в мэрии. Теперь управления спорта и по делам молодежи соединят в одну структуру. Так уже сделали в Калуге, Иваново, Курске, Тамбове и Воронеже.
Кроме того, по поручению правительства РФ, в мэрии организуют управление городскими проектами. Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что структурное подразделение создается для минимизации рисков, связанных с неэффективностью реализации проектов и позволит экономить городской бюджет.