Город Владимир войдет в программу "Безопасные и качественные дороги"
На ее софинансирование выделено еще 39 миллионов рублей
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25 октября состоялось заседание комитета по бюджетной и налоговой политике. Депутаты решили одобрить выделение 39 миллионов рублей на ремонт дорог в 2018 году. Это позволит городу войти в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Для нее необходимо 25%-ное софинансирование из местного бюджета.
Отметим, что ремонт дорог на эти средства в этом году делаться не будет. 39 миллионов рублей будут сохранены в бюджете для попадания в программу.