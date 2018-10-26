2018-10-26T10:39:01+03:00
Общество

Город Владимир войдет в программу "Безопасные и качественные дороги"

На ее софинансирование выделено еще 39 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
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25 октября состоялось заседание комитета по бюджетной и налоговой политике. Депутаты решили одобрить выделение 39 миллионов рублей на ремонт дорог в 2018 году. Это позволит городу войти в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Для нее необходимо 25%-ное софинансирование из местного бюджета.

Отметим, что ремонт дорог на эти средства в этом году делаться не будет. 39 миллионов рублей будут сохранены в бюджете для попадания в программу.

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