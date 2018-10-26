2018-10-26T09:48:48+03:00
Общество

Во Владимирской области стали реже встречаться фальшивые деньги

Реже стали встречаться купюры номиналом в 500 рублей
Алексей СУХОВ
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За девять месяцев 2018 года во Владимирской области выявлены 262 поддельные российские банкноты. Как говорят во владимирском отделении Центробанка РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество фальшивок сократилось на 19,1%.

Наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей (187 штук). Поддельных тысячных банкнот выявлено 66 штук. Крупные купюры стали реже подделывать (на 96,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Заметнее всего уменьшилось количество фальшивых купюр номинало 500 рублей: их обнаружено всего 7 штук, что на 24 штуки меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, за девять месяцев текущего года в регионе были выявлены 3 поддельные монеты номиналом 5 рублей.

А вот количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств во Владимирской области в течение трех кварталов 2018 года несколько выросло (на 5 штук). Всего в банковском секторе региона выявлены 18 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США и 2 фальшивки номиналом 50 долларов США.

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