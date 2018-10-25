2018-10-25T21:17:03+03:00
Общество

В Петушках открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

На торжественное открытие приехал губернатор Владимир Сипягин
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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25 октября в Петушках открыли ФОК «Олимпиец». В двухэтажном спортивном комплексе общей площадью 3548 квадратных метров для жителей города открыт бассейн с 4 дорожками, спортивный зал, зона отдыха, сауна с купелью.

Для детей и подростков будут работать секции волейбола, мини-футбола, баскетбола художественной гимнастики, плавания. Уже в ближайшее время будет открыт тренажерный зал

В ФОКе есть лифт, который позволит маломобильным жителям районного центра наравне со всеми заниматься плаванием. А для обеспечения комплекса теплом и горячей водой на его территории построена газовая котельная.

-Прошу вас беречь новый объект, так как он недёшево обошёлся областному и районному бюджетам, - сказал на открытии Владимир Сипягин. - На строительство было направлено более 230 млн рублей. Много? Да, немало. Но когда речь идет о здоровье людей, удобстве для людей, не жалко никаких денег!

В ближайших планах областной администрации – открытие ФОКа в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе.

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